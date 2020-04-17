عاجل : روسيا تؤكد رفضها ( ضم إسرائيل ) أجزاء من الضفة الغربية

كل الوطن- وكالات- ار تى : أكدت روسيا معارضتها لخطط إسرائيل الخاصة بضم أجزاء من الضفة الغربية، مشددة على أن هذا الإجراء قد يقوض تسوية الصراع على أساس حل الدولتين وخاصة آفاق إقامة دولة فلسطينية مستقلة.