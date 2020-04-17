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عاجل : روسيا تؤكد رفضها ( ضم إسرائيل ) أجزاء من الضفة الغربية

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 41 ثانيةآخر تحديث : منذ 41 ثانية
عاجل : روسيا تؤكد رفضها ( ضم إسرائيل ) أجزاء من الضفة الغربية

كل الوطن- وكالات- ار تى : أكدت روسيا معارضتها لخطط إسرائيل الخاصة بضم أجزاء من الضفة الغربية، مشددة على أن هذا الإجراء قد يقوض تسوية الصراع على أساس حل الدولتين وخاصة آفاق إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=379373

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