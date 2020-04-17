مسلسلات لن تعرض في رمضان 2020 بسبب كورونا

لن تتمكن مسلسلات تلفزيونية من اللحاق بالعرض في شهر رمضان 2020، بسبب فيروس “كورونا” المستجد، الذي بسببه تم فرض حظر التجوال في الدول العربية للحد من تفشيه على نطاق واسع وحماية المواطنين، ما دفع منتجي تلك الأعمال إلى تأجيل تصويرها.

أسود فاتح

خرجت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي من سباق دراما رمضان 2020 بمسلسلها “أسود فاتح”، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل، وهو عمل مصري تدور أحداثه بين مصر ولبنان في إطار اجتماعي عصري، ويشارك في بطولته روجينا وأحمد فهمي ومعتصم النهار وصبري فواز وعمر السعيد وفراس سعيد ورانيا منصور وحسام الجندي وحنان سليمان ونانسي صلاح وناصر سيف ونبيل نور الدين وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي لا يخلو من التشويق.

وأوضحت هيفاء وهبي في تصريحات لبرنامج “إم بي سي ترندنغ”، أنه تأجل تصوير مسلسلها “أسود فاتح”، بسبب عدم رغبة مخرجه في تنفيذ كافة مشاهده داخل الاستوديو، كما أن معظم العاملين مصريين، وبعد أن تم وقف الطيران بين مصر وبقية الدول بسبب فيروس “كورونا” تم تأجيل تصوير المسلسل.

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الهيبة

لن يشارك الفنان السوري، تيم حسن، في سباق دراما رمضان 2020، بالجزء الجديد من مسلسله الشهير “الهيبة”، الذي اعتاد المشاهدون أن يُعرض في شهر رمضان.

وتعليقا منه على خروج مسلسله، كتب تيم حسن لمتابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستغرام”: “جبل في قيلولة خارج رمضان.. حبايبنا نعلمكم بتوقيت عرض الهيبة الرد، لاحقا، وفـور تحديده إن شاء الله وصــحــتكم بــالــدنـيـا..”.

“من الآخر”

وهو مسلسل لبناني، من بطولة الممثل السوري، معتصم النهار، وريتا حايك ورولا حمادة ومن إخراج شارل شلالا.

“2020”

قالت الممثلة اللبنانية، نادين نسيب نجيم، اليوم الجمعة، خروج مسلسلها “2020” من سباق دراما رمضان 2020.

وغردت عبر حسابها على موقع “تويتر: “مع الأسف العمل تأجل لبعد رمضان، ولكن الحماس والطاقة الإيجابية موجودين، والتفاؤل بالنجاح والأمل، كل شيء راجع متل الأول إن شاء الله، هى أزمة على الكل ورح تعدّى.. أهم شيء سلامة الناس وصحتنا ونرجع نشتغل، رح اشتقلكم كتير كتير”.

شكراً لمحبتكم و تعليقاتكم نعم مع الأسف العمل تأجل لبعد رمضان ولكن الحماس والطاقة الإيجابية موجودين والتفائل بالنجاح والأمل انه كل شي راجع متل الأول ان شاء الله، هل أزمة عل كل ورح تعدّي اهم شي سلامة الناس وصحتنا تنرجع نشتغل رح اشتقلكم كتير كتير 🙏🏻💖 — Nadine Nassib Njeim (@nadinenjeim) April 17, 2020

وأعلن عن تأجيل عرض تلك المسلسلات لما بعد رمضان 2020 منتجها صادق الصباح الأربعاء 15 أفريل 2020، عبر حسابه على موقع “تويتر”، موضحا أنه قرر تأجيل التصوير نظرا لضيق الوقت، وأضاف أنه سيتم الإعلان لاحقا عن مواعيد عرضها على الفضائيات.

مسلسلات #صبّاح _إخوان حاضرة في الشهر الفضيل وخارجه pic.twitter.com/uGxDsnk2B7 — Sadek sabbah (@sadek_sabbah) April 15, 2020

“تقاطع طرق”

أعلنت الفنانة المصرية، منى زكي، عدم مشاركة مسلسلها الجديد “تقاطع طرق” في سباق دراما رمضان 2020، بحسب صحيفة “المصري اليوم”.

ويشارك في بطولة المسلسل محمد فراج ومحمد ممدوح وسيد رجب وعائشة بن أحمد، وهو من تأليف وإخراج تامر محسن.

“حتى لا يطير الدخان”

بعد أن كان من الوجوه المعتمدة في شهر رمضان كل عام، تعذر على الممثل مصطفى شعبان المشاركة في رمضان 2020 بمسلسله الجديد “حتى لا يطير الدخان” نظرا لضيق الوقت، وفقا لصحيفة “الشروق” المصرية.

والمسلسل إعادة لفيلم سينمائي لعب بطولته الفنان عادل إمام بنفس العنوان وعرض في عام 1984، وهو عن قصة للأديب المصري، إحسان عبد القدوس، وتشاركه بطولته الممثلة سهير رمزي.

وتدور أحداث الفيلم، حول الطالب البسيط في كلية الحقوق “فهمي”، الذي يتخلى عن مثاليته، عندما يصطدم بالواقع المرير، ويرى زملاءه ومن حوله يصرفون ببذخ ويسخرون من فقره، بل ويرفضون مساعدته لعلاج والدته، في الوقت الذي يعمل لخدمتهم، ويقرر الانتقام من جميع من خذله وهو فقير، بالإتجار في المخدرات.

ومسلسل “حتى لا يطير الدخان” يكتب السيناريو والحوار له، مدحت العدل، وهو من إخراج ماندو العدل، ويشارك في بطولته الفنان حسين فهمي وريهام عبد الغفور.

“هجمة مرتدة”

أعلنت الفنانة التونسية، هند صبري، توقف تصوير مسلسلها التلفزيوني، “هجمة مرتدة”، الذي كان من المقرر عرضه خلال شهر رمضان 2020، بسبب تفشي فيروس “كورونا” المستجد.

وتابعت خلال مداخلة عبر “فيديو كونفرانس”، مع فضائية “فرانس 24”: “لن نستطيع أن نكون جاهزين لشهر رمضان، وهناك خسارة كبيرة للمنتجين وللعمال، ويجب أن نتحد لكي نحمي الأكثر ضعفًا فينا”.

وأضافت هند صبري: “لا نعلم متى يتم إعادة الصناعة والإنتاج، موضحة أن “الأعمال الفنية تم إيقاف أغلبها في مصر، وهو الذي يهدد عرضها في شهر رمضان، وهناك بعض الأعمال التي يجرى تصويرها، وأنا أقول إن هذا الأمر مستحيل، يجب أن يجرى فض كل هذه الأماكن وأن يلزم الناس بيوتهم”.

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ومسلسل “هجمة مرتدة” من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء يشارك فى بطولته بجانب أحمد عز كل من هند صبرى، هشام سليم وماجدة زكي والفنان صلاح عبد الله ومحمود البزاوي والشاب خالد أنور ومحمد جمعة ومايان السيد وأحمد فؤاد سليم و مجموعة كبيرة من الممثلين الشباب.

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