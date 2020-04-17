تسجيل الدخول
» » بقفزة قياسية حادة.. عدد الإصابات بكورونا في السعودية يتجاوز الـ7000

بقفزة قياسية حادة.. عدد الإصابات بكورونا في السعودية يتجاوز الـ7000

كل الوطن - فريق التحرير
2020-04-17T14:58:52+03:00
2020-04-17T20:26:41+03:00
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 5 ساعاتآخر تحديث : منذ 5 ساعات
بقفزة قياسية حادة.. عدد الإصابات بكورونا في السعودية يتجاوز الـ7000

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس عن تسجيل أربع وفيات و762 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس، أن إجمالي عدد الإصابات بكورونا في المملكة بلغ 7142، فيما وصلت حصيلة ضحايا الوباء إلى 87 حالة وفاة.

اقرأ أيضا...

وتعود أغلبية الإصابات الجديدة إلى أشخاص من مكة المكرمة (325) والمدينة المنورة (197) وجدة (142).

وسجلت الوزارة خلال اليوم الأخير 59 حالة شفاء من الفيروس، ليصبح إجمالي عدد المتعافين 1049 شخصا.

وتمثل أرقام اليوم أكبر ارتفاع يومي في حصيلة الإصابات بكورونا في المملكة، وتتجاوز بشكل ملموس الرقم القياسي السابق الذي سجل أمس، وهو 518 إصابة.

المصدر: RT

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=379407

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.