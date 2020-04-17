بقفزة قياسية حادة.. عدد الإصابات بكورونا في السعودية يتجاوز الـ7000

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس عن تسجيل أربع وفيات و762 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس، أن إجمالي عدد الإصابات بكورونا في المملكة بلغ 7142، فيما وصلت حصيلة ضحايا الوباء إلى 87 حالة وفاة.

وتعود أغلبية الإصابات الجديدة إلى أشخاص من مكة المكرمة (325) والمدينة المنورة (197) وجدة (142).

وسجلت الوزارة خلال اليوم الأخير 59 حالة شفاء من الفيروس، ليصبح إجمالي عدد المتعافين 1049 شخصا.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (762) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (4) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (59) حالة تعافي ليصبح مجموع الحالات المتعافية (1049) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/GIpwkphLyI — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) April 17, 2020

وتمثل أرقام اليوم أكبر ارتفاع يومي في حصيلة الإصابات بكورونا في المملكة، وتتجاوز بشكل ملموس الرقم القياسي السابق الذي سجل أمس، وهو 518 إصابة.

المصدر: RT