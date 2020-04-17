الأمم المتحدة: يجب طباعة نقود جديدة لمساعدة أفريقيا في جائحة كورونا

كل الوطن- سبتونيك: حث الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، الدائنين على تجميد سداد الديون لجميع الدول النامية وليس فقط الدول الأشد فقرا.

وحذر من أن دولا كثيرة تواجه صعوبة في الوفاء بسداد الديون بسبب الركود العالمي الناجم عن جائحة فيروس كورونا.

وأعلن غوتيريش في مؤتمر صحفي افتراضي حول أفريقيا، استضافه البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أن القارة بحاجة إلى ما يزيد على 200 مليار دولار لمواجهة الوباء وتخفيف آثاره الاقتصادية، وذلك حسب وكالة “رويترز”.

ووفقا له، فإنه يجب على صندوق النقد الدولي أن يخصص حقوق سحب خاصة جديدة، وهي خطوة عارضتها الولايات المتحدة. ويماثل تخصيص حقوق سحب خاصة قيام بنك مركزي “بطباعة” نقود جديدة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/مارس الماضي، فيروس كورونا المستجد الذي يسبب وباء “كوفيد – 19″، جائحة. ووفقا لأحدث بيانات منظمة الصحة العالمية، تم تسجيل أكثر من مليوني حالة إصابة في العالم وتوفي أكثر من 146 ألف شخص.