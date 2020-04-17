ويبدو أن ترامب كان يشير إلى الزيادة المفاجئة بنسبة 50% في حصيلة الوفيات في ووهان، والتي لم ترتفع مرتين كما قال.

ونشرت الحصيلة الجديدة بعد تزايد شكوك العالم بشأن شفافية الأرقام الصينية.

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وقال المسؤولون في مدينة ووهان إن خطأ حصل في احتساب عدد الوفيات التي أضافوا إليها 1290 وفاة إلى حصيلة المدينة التي سجلت فيها معظم الوفيات المعترف بها رسميًا في الصين من جراء فيروس كورونا المستجد.