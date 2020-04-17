وكتب ترامب على تويتر: “أعلنت الصين للتو مضاعفة عدد وفياتهم من العدو غير المرئي. إنها أعلى بكثير من ذلك وأعلى بكثير من (وفيات) الولايات المتحدة، ليست بأي حال قريبة منها!”.

كولومبيا – أ ف ب : قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم الجمعة إن عدد الوفيات الحقيقي في الصين من جراء فيروس كوفيد-19 “أعلى بكثير”، حتى بعد صدور حصيلة جديدة تتضمن عدداً أعلى من الوفيات في مدينة ووهان، حيث

ويبدو أن ترامب كان يشير إلى الزيادة المفاجئة بنسبة 50% في حصيلة الوفيات في ووهان، والتي لم ترتفع مرتين كما قال.

ونشرت الحصيلة الجديدة بعد تزايد شكوك العالم بشأن شفافية الأرقام الصينية.

وقال المسؤولون في مدينة ووهان إن خطأ حصل في احتساب عدد الوفيات التي أضافوا إليها 1290 وفاة إلى حصيلة المدينة التي سجلت فيها معظم الوفيات المعترف بها رسميًا في الصين من جراء فيروس كورونا المستجد.