قيس سعيد الرئيس التونسي يقرر تمديد الحظر الصحي

كل الوطن- تونس- وكالات: قرر الرئيس التونسي، قيس سعيّد، تمديد الحظر الصحي المفروض في البلاد، خلال اجتماع عُقد بقصر قرطاج، اليوم الجمعة، وبحضور رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي ورئيس الحكومة إلياس الفخفاخ.

وأكد قيس سعيّد الحرص على أن يتدارس مجلس الأمن الوضع الحالي في تونس على جميع المستويات ويتولى تقييم الإجراءات المعلنة في الأسابيع الماضية، مشددا على ضرورة أن يكون القرار جماعيا في إطار احترام مؤسسات الدولة.

وأشار في نهاية الاجتماع على تولي الحكومة تحديد المدة القصوى للحظر الصحي، كما تم تداول إمكانية مراجعة منع التجول أثناء شهر رمضان.

كما تم مناقشة الإجراءات التي يجب اتخاذها بالنسبة إلى السنة الدراسية والجامعية والامتحانات الوطنية وسوف تتولى الوزارات المعنية الإعلان عنها.

وأوصى المجلس بمتابعة عودة التونسيين العالقين في الخارج بمختلف بلدان العالم .

كما أكد المجلس على ضرورة وضع مقترحات للتصور الحكومي للإجراءات الواجب اتخاذها مستقبلا بخصوص التخفيف التدريجي من الحجر الصحي في الفترة اللاحقة.