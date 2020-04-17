الهند: علاج كورونا بالأسطورة 9 كاد يغرق البلاد في الظلام

واستخدم مودي الرقم “9” الذي يحظى برمزية مقدسة في الأساطير البوذية والهندية كونه رقما ذا دلالة قدسية، لإقناع الناس بخطورة وباء كورونا وضرورة مكافحته بالمكوث في البيت، وفقا لتقرير نشره موقع الحرة الاخباري.

وخرج رئيس الوزراء الهندي في اليوم “التاسع” من الحجر الصحي، ليوجه خطابا إلى مواطني بلاده، مدته “تسع دقائق”، في تمام “الساعة التاسعة” صباحا، يطلب فيه منهم إطفاء أضواء بيوتهم لـ”تسع دقائق” مع الساعة “التاسعة” مساء.

وأثار استعمال مسؤول كبير في الدولة الهندية لرقم “9” الأسطوري، الذي عادة ما يستخدمه السحرة الشعبيون في البلاد، لمكافحة وباء كورونا، تساؤلات لدى الصحافة وسخرية لدى خصومه السياسيين.

في تقرير موسع لصحيفة “لوموند” الفرنسية، تحدثت نقلا عن مصادر سياسية في الهند، أن الغاية من استخدام مودي للرقم، هو “صرف الانتباه مؤقتًا عن الأزمة الإنسانية والجوع الذي يهدد الفقراء والعمال المهاجرين، الذين تم التخلي عنهم منذ بداية الحجر”.

وفي المقابل، يرى آخرون أن الغاية من استخدام “رقم الشعوذة” المعروف في الثقافة العامية في الهند، هو وسيلة للوصول إلى عواطف أكبر عدد من الهنود في البلد، البالغ عدد سكانه المليار و300 مليون نسمة.

وفعلا، فقد اتبع الهنود بدقة هذه التعليمات، لكن في الضفة الأخرى حمل الأمر تخوفا كبيرا لدى مسؤولي الطاقة الكهربائية في البلاد، من احتمال “انفجار الشبكة الكهربائية للبلد”، في لحظة إشعال الناس الأضواء في نفس الوقت.