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إقامة صلاة التراويح مع تعليق حضور المصلين بالمسجد النبوي

كل الوطن - فريق التحرير
دين ودنيامحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 30 ثانيةآخر تحديث : منذ 30 ثانية
إقامة صلاة التراويح مع تعليق حضور المصلين بالمسجد النبوي

كل الوطن – الرياض

أكد الوكيل المساعد للعلاقات والشؤون الإعلامية بوكالة المسجد النبوي جمعان عسيري أن صلاة التراويح ستقام بالحرم النبوي مع استمرار تعليق حضور المصلين ، مشيرا إلى أن الوكالة مستمرة في جهودها لتعقيم وتطهير الحرم الشريف باستخدام أحدث الآليات والأجهزة الحديثة حتى يكون مهيئا لعودة المصلين حفاظا على سلامتهم ، وفي سياق المبادرات الحديثة للوكالة قال : بناء على توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ د. عبدالرحمن السديس فإن الوكالة تقدم سبع عبوات من ماء زمزم وتمرة العجوة لكل مريض بكورونا في المستشفيات وتصله كل ثلاثة أيام ، إضافة للطواقم الطبية ورجال الأمن العاملين في الميدان.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=379454

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