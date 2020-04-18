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ياسمين صبري تنشر أول صور لزواجها من أحمد أبو هشيمة

كل الوطن - فريق التحرير
فنون ونجوممنوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 46 ثانيةآخر تحديث : منذ 46 ثانية
ياسمين صبري تنشر أول صور لزواجها من أحمد أبو هشيمة

شاركت الفنانة المصرية، ياسمين صبري، صورا من حفل زفافها على رجل الأعمال المصري، أحمد أبو هشيمة، والتي نشرتها عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي.

واحتفل أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري بعقد قرانهما، اليوم الجمعة، في أجواء بسيطة وخاصة، اقتصر الحضور فيها على أسرتي العروسين وأصدقائهما المقربين.

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17/4/2020 ❤️❤️

Une publication partagée par Yasmine Sabri (@yasmine_sabri) le

وأكد أحمد أبو هشيمة خطوبته من ياسمين صبري، في شهر مارس.

يشار إلى أن أحمد أبو هشيمة كان متزوجا من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، من 2009 إلى 2012.

بينما كانت ياسمين صبري متزوجة من شخص من خارج الوسط الفني، وأعلنت انفصالها عنه في 2017، بعد زواج دام 5 سنوات.

سبوتنيك عربي

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=379457

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