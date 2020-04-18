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التحالف العربي: الحوثيون أطلقوا صاروخا باليستيا باتجاه مأرب

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 17 ثانيةآخر تحديث : منذ 17 ثانية
التحالف العربي: الحوثيون أطلقوا صاروخا باليستيا باتجاه مأرب

اتهم التحالف العربي، يوم الجمعة، جماعة “أنصار الله” (الحوثيين)، بشن قصف صاروخي على مدينة مأرب شمال شرقي اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، قوله، إنه “عند الساعة (22: 52) من مساء يوم الجمعة الموافق (17 أبريل 2020 م) أطلقت المليشيا الحوثية صاروخا باليستيا باتجاه مدينة مارب في استهداف متعمد للمدنيين والأعيان المدنية”.

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واعتبر العقيد المالكي “تصعيد المليشيا الحوثية باستخدام الصواريخ البالستية والمتعمد في استهداف المدنيين والأعيان المدنية يؤكد رفضها كافة الجهود والمبادرات لوقف إطلاق النار وخفض التصعيد والتي كان آخرها مبادرة قيادة القوات المشتركة للتحالف بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين”.

وقال إن “قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في تطبيق أقصى درجات ضبط النفس بقواعد الاشتباك مع حق الرد المشروع لحالات الدفاع عن النفس باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين بالداخل اليمني من بطش هذه المليشيا”.

وأكد “استمرار التزام التحالف بإعلان وقف إطلاق النار ودعم جهود ومساعي المبعوث الخاص لليمن للوصول إلى حل سياسي شامل”.

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر 2014.

وكالات

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=379461

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