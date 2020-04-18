تسجيل الدخول
» » فيروس كورونا يتسلل إلى سجن أميركي

فيروس كورونا يتسلل إلى سجن أميركي

كل الوطن - فريق التحرير
2020-04-18T12:52:47+03:00
2020-04-18T12:54:36+03:00
عربي ودوليكورونا.. على مدار الساعة
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : منذ دقيقتين
فيروس كورونا يتسلل إلى سجن أميركي

انتشر فيروس كورونا المستجد، الذي يسبب مرض “كوفيد-“19 بين نحو 150 من نزلاء سجن بولاية نورث كارولاينا الأميركية.

وذكرت الإدارة الصحية بمقاطعة واين أن 149 سجينا جاءت نتائج فحصهم إيجابية لفيروس كورونا بمؤسسة نيوز الإصلاحية في غولدزبورو. وكان مسؤولو السجون بالولاية قد أعلنوا في السابق عن حوالي 80 حالة إصابة. وقال مسؤولو الصحة بالمقاطعة إن عدد النتائج الإيجابية يتوقع أن يرتفع مع استكمال إدارة السجن اختبار جميع النزلاء وعددهم 700.

اقرأ أيضا...

ووضع المصابون قيد العزل وأرسلت سلطات الولاية أطقما طبية وأمنية إضافية للمنشأة. كما يخضع العاملون بالسجن أيضا لاختبار الفيروس، ومنذ الأول من الشهر الجاري يتم قياس درجات حرارتهم لدى الوصول.

وعلى مستوى الولاية أطلق سراح بعض السجناء غير الخطرين قبل الموعد المقرر للإفراج عنهم، إلا أنهم لا يزالوا قيد المراقبة.

وكالات

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=379468

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.