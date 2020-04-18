فيروس كورونا يتسلل إلى سجن أميركي

انتشر فيروس كورونا المستجد، الذي يسبب مرض “كوفيد-“19 بين نحو 150 من نزلاء سجن بولاية نورث كارولاينا الأميركية.

وذكرت الإدارة الصحية بمقاطعة واين أن 149 سجينا جاءت نتائج فحصهم إيجابية لفيروس كورونا بمؤسسة نيوز الإصلاحية في غولدزبورو. وكان مسؤولو السجون بالولاية قد أعلنوا في السابق عن حوالي 80 حالة إصابة. وقال مسؤولو الصحة بالمقاطعة إن عدد النتائج الإيجابية يتوقع أن يرتفع مع استكمال إدارة السجن اختبار جميع النزلاء وعددهم 700.

ووضع المصابون قيد العزل وأرسلت سلطات الولاية أطقما طبية وأمنية إضافية للمنشأة. كما يخضع العاملون بالسجن أيضا لاختبار الفيروس، ومنذ الأول من الشهر الجاري يتم قياس درجات حرارتهم لدى الوصول.

وعلى مستوى الولاية أطلق سراح بعض السجناء غير الخطرين قبل الموعد المقرر للإفراج عنهم، إلا أنهم لا يزالوا قيد المراقبة.

وكالات