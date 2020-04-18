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أكثر من 2,25 مليون إصابة مثبتة بكورونا في العالم

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 48 ثانيةآخر تحديث : منذ 48 ثانية
أكثر من 2,25 مليون إصابة مثبتة بكورونا في العالم

كل الوطن – أ.ف.ب

تأكدت رسمياً السبت إصابة أكثر من 2,250,000 شخص بفيروس كورونا المستجد، نصفهم في أوروبا، بحسب تعداد أجرته فرانس برس عند الساعة 11,00 بتوقيت غرينتش بالاستناد إلى مصادر رسمية.

وأحصيت 2,251,695 إصابة على الأقل، بينها 154188 وفاة، وسجّلت بشكل خاص في أوروبا القارة الأكثر تأثرا بالوباء إذ سجّلت فيها 1,115,555 إصابة و97985 وفاة، وأيضاً في الولايات المتحدة (706779 إصابة بينها 37079 وفاة) حيث يتفشى الوباء بشكل سريع.

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ولا يعكس هذا التعداد الأرقام الفعلية للمصابين بالفيروس في العالم نظراً إلى امتناع عدد كبير من الدول عن إجراء فحوص طبية لمن لا يعانون من أعراض خطرة.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=379487

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