السعودية تقرر عزل حيي “الفيصلية والفاضلية” بمحافظة الأحساء حتى إشعار آخر

وكالة الأنباء السعودية “واس”: قررت وزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، عزل حيين بمحافظة الأحساء ومنع التجول فيهما على مدار 24 ساعة اعتبارًا من اليوم وحتى إشعار آخر بسبب فيروس “كورونا” المستجد.

“صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، بأنه في ضوء التوصيات الصحية المقدمة من الجهات المعنية بتعزيز الإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بالمملكة، وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، فقد تقرر تطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية بعزل حيي (الفيصلية، والفاضلية) في محافظة الأحساء ومنع الدخول إليهما أو الخروج منهما ومنع التجول فيهما على مدار 24 ساعة، وذلك اعتبارًا من اليوم وحتى إشعار آخر”.