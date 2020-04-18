حماس تعلن عدد أسرى إسرائيل لديها وتكشف عن اتصالات من وسطاء لتحريرهم

كشف رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس”، إسماعيل هنية، أمس الجمعة، عن تلقي الحركة اتصالات من وسطاء حول المبادرة التي أعلنها قائد حماس في غزة بشأن عقد صفقة لتبادل الأسرى مع إسرائيل.

وفي الثاني من شهر أبريل/ نيسان الجاري، أعلن يحيى السنوار، في لقاء تلفزيوني، استعداد “حماس” تقديم “مقابل جزئي” (لم يكشف عنه) لإسرائيل لتفرج عن معتقلين فلسطينيين.

وقال إسماعيل هنية، في لقاء عبر قناة “تلفزيون العربي” إن “رئيس الحركة في غزة، أعلن أننا مستعدون للذهاب إلى جولة مفاوضات غير مباشرة لإجراء صفقة تبادل أسرى”.

مضيفاً أن “بعض الأطراف والوسطاء (لم يحددهم) اتصلوا بالحركة، واستوضحوا حول الآفاق التي يمكن التحرك بشأنها، ونحن عرضنا ما يمكن أن يشكل مفتاحًا حقيقيًا لهذه المسألة”.

وتابع: “كتائب القسام (الجناح المسلح لحركة حماس) لديها 4 أسرى من الجنود الإسرائيليين ونحن مستعدون لمفاوضات غير مباشرة لإجراء صفقة تبادل إذا كان هناك جدية كافية لذلك لدى قادة الاحتلال”.

وحذر هنية من أن “وباء كورونا يهدد حياة الأسرى داخل السجون الإسرائيلية”.

المصدر: سبوتنيك