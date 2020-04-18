والد ياسمين صبري يكشف سبب عدم حضوره حفل زفافها

قال والد الفنانة المصرية، ياسمين صبري، إنه لم يتمكن من حضور حفل زفاف ابنته، على رجل الأعمال المصري، أحمد أبو هشيمة، مؤكدا أنه كان يتمنى الحضور.

وذكر والد الفنانة، لصحيفة “اليوم السابع” المصرية، “للأسف كنت أتمنى أن أكون موجودا ولكنى ضمن الفريق الطبى لمواجهة فيروس كورونا، ولذلك لم أتمكن من الحضور خوفا عليهم، فقلت لهم أنا لازم يتعملى فحص وأقعد 15 يوم فكان من المستحيل أن أذهب”.

وأوضح أنه “حضر من الأسرة ابنتى الكبرى نرمين شقيقة ياسمين وزوجها الدكتور أحمد.. ففضلت أن أبارك لهم من بعيد، وربما يكون عدم حضورى هو الذى تسبب فى الشائعات، لكن أنا كلمت أحمد وباركت له، وأيضا كلمت ياسمين وباركتلها”.

ووجه رسال لابنته، قائلا “ألف مبروك، وأتمنى أن أحمد عينه عليها دايما، ويكون لها بمثابة الأب والأخ، وأن تكون فى رعايته دائما، وربنا معاهم ويوفقهم.. وده دعاء أى أب لوالده دايما، أنه يشوف بنته أحسن واحدة فى الدنيا وقلبى معاكم وأتمنى ليكم كل سعادة وخير وحب والأب عايز بنته تبقى احسن واحدة في الدنيا وأتمنى ان احمد يكون زى باباها واخوها وزوجها ودعاء أي أب يتمنى ليه الخير لأوده دايما”.

واحتفل أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري بعقد قرانهما، أمس الجمعة، في أجواء بسيطة وخاصة، اقتصر الحضور فيها على أسرتي العروسين وأصدقائهما المقربين.

سبوتنيك