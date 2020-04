علماء يعثرون على “توأم” كوكب الأرض قريب من المجموعة الشمسية

عثر علماء الفلك على كوكب خارج المجموعة الشمسية يبعد عن الأرض 300 سنة ضوئية، في المنطقة الصالحة للعيش من نجمه.

وقال علماء وكالة “ناسا”، إن كوكب “Kepler-1649c” بحجم الأرض، وهو صالح للعيش ويحتوي على المياه وحرارته السطحية مشابهة للأرض، حسب مجلة “أستروفيزيكال جورنال ليترز”.

وأشار المدير المساعد لمديرية البعثة العلمية في وكالة “ناسا” في واشنطن، توماس زوربوشن: “هذا العالم البعيد المثير للاهتمام يعطينا أملاً أكبر في أن الأرض الثانية تقع بين النجوم…”.

300 light-years from our solar system, Kepler-1649c is only 6% larger than Earth — closer to our home planet's size and temperature than any exoplanet @NASA's Kepler telescope has seen before >> https://t.co/wDa8SmIE8T pic.twitter.com/HrcmC1zvlX