تسجيل الدخول
» » الجزائر تمدد إجراءات الحجر الصحي إلى نهاية شهر أبريل

الجزائر تمدد إجراءات الحجر الصحي إلى نهاية شهر أبريل

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 24 ثانيةآخر تحديث : منذ 24 ثانية
الجزائر تمدد إجراءات الحجر الصحي إلى نهاية شهر أبريل

كل الوطن – الرياض

أعلن رئيس الوزارء الجزائري عبد العزيز جراد، بأمر من رئيس البلاد عبد المجيد تبون، تمديدا تدابير الحجر الصحي المعمول بها حاليا في البلاد الى غاية 29 أبريل 2020.

و حسب ما تضمنه بيان الحكومة الجزائرية اليوم السبت سيتم الإبقاء على الحجر الشامل بالنسبة لإقليم البليدة مركز تفشي الوباء في البلاد، و الحجر الجزئي إبتداء من الساعة الثالثة(15h00) زوالا إلى غاية الساعة السابعة (07h00) من صباح اليوم الـموالي، بالنسبة للمحافظات، التسع (09) الآتية: بجاية، تلمسان، تيزي وزو، الجزائر العاصمة، سطيف.

اقرأ أيضا...

من جهة أخرى ينتظر أن تجتمع لجنة الإفتاء بالجزائر غدا أو بعد غد للفصل في مسألة صلاة التراويح .

و ذكرت مصادر ” الرياض” بالمجلس الإسلامي الأعلى في الجزائر، أن الغالب تعليق صلاة التراويح و باقي الصلاوات مع الاستمرار في غلق بيوت الله، تبعا لإجراءات الحجر الصحي التي أعلنت عليها الحكومة، بأمر من الرئيس عبد المجيد تبون.

و بخصوص صيام شهر رمضان ، أكدت مصادرنا على وجوبه، و افطار اي شخص لن يكون الا برخصة طبية أو شرعية.

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=379529

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.