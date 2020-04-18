الجزائر تمدد إجراءات الحجر الصحي إلى نهاية شهر أبريل

كل الوطن – الرياض

أعلن رئيس الوزارء الجزائري عبد العزيز جراد، بأمر من رئيس البلاد عبد المجيد تبون، تمديدا تدابير الحجر الصحي المعمول بها حاليا في البلاد الى غاية 29 أبريل 2020.

و حسب ما تضمنه بيان الحكومة الجزائرية اليوم السبت سيتم الإبقاء على الحجر الشامل بالنسبة لإقليم البليدة مركز تفشي الوباء في البلاد، و الحجر الجزئي إبتداء من الساعة الثالثة(15h00) زوالا إلى غاية الساعة السابعة (07h00) من صباح اليوم الـموالي، بالنسبة للمحافظات، التسع (09) الآتية: بجاية، تلمسان، تيزي وزو، الجزائر العاصمة، سطيف.

من جهة أخرى ينتظر أن تجتمع لجنة الإفتاء بالجزائر غدا أو بعد غد للفصل في مسألة صلاة التراويح .

و ذكرت مصادر ” الرياض” بالمجلس الإسلامي الأعلى في الجزائر، أن الغالب تعليق صلاة التراويح و باقي الصلاوات مع الاستمرار في غلق بيوت الله، تبعا لإجراءات الحجر الصحي التي أعلنت عليها الحكومة، بأمر من الرئيس عبد المجيد تبون.

و بخصوص صيام شهر رمضان ، أكدت مصادرنا على وجوبه، و افطار اي شخص لن يكون الا برخصة طبية أو شرعية.