أكثر من 157 ألف وفاة بوباء كورونا في العالم

كل الوطن – أ ف ب

أودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة ما لا يقلّ عن 157539 شخصاً في العالم منذ ظهوره في ديسمبر في الصين، وفق حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية السبت حتى الساعة 19,00 ت غ.

وشُخّصت أكثر من 2289500 إصابة رسمياً في 193 دولة ومنطقة منذ بداية تفشي الوباء، وهذا العدد لا يعكس سوى جزءا من عدد المصابين فعلياً إذ تبقى الفحوص لكشف الإصابات في عدد من الدول محصورة بالحالات التي تتطلّب رعاية في المستشفى. ومن بين المصابين، تعافى ما لا يقلّ عن 502600 شخص.

ومنذ التعداد الذي أجري بالأمس الساعة 19,00 ت غ، تم تسجيل 7613 وفاة جديدة و85045 إصابة إضافية حول العالم، والدول التي سجلت أكبر عدد من الوفيات في 24 ساعة هي الولايات المتحدة (3084) والمملكة المتحدة (888) وفرنسا (642).

والولايات المتحدة التي سجّلت أول وفاة نهاية فبراير هي الدولة الأكثر تضرّراً جراء الوباء سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات، ووصلت الحصيلة فيها إلى 37659 وفاة من أصل 716883 إصابة، فيما أعلنت السلطات شفاء 59984 على الأقل.

والدول الأكثر تضرراً بعد الولايات المتحدة هي إيطاليا مع 23227 وفاة من أصل 175925 إصابة، ثم أسبانيا مع 20043 وفاة من أصل 191726 إصابة، وفرنسا مع 19323 وفاة من أصل 151793 إصابة، والمملكة المتحدة مع 15464 وفاة من أصل 114217 إصابة.

وسجّلت الصين القارية (من دون ماكاو وهونغ كونغ)، حيث ظهر الفيروس للمرة الاولى أواخر كانون الأول/ديسمبر، إجمالي 82719 إصابة (352 حالة جديدة بين الجمعة والسبت) بينها 4632 وفاة، فيما شفي 77029 شخصاً.

بلغت الوفيات في أوروبا السبت الساعة 19,00 ت غ 100505 حالة من أصل 1136742 إصابة، وفي الولايات المتحدة وكندا 39165 وفاة (750063 إصابة) وفي آسيا 6882 وفاة (160468 إصابة) وفي الشرق الأوسط 5465 وفاة (121378 إصابة) وفي أميركا اللاتينية والكاريبي 4384 وفاة (92445 إصابة) وفي افريقيا 1052 وفاة (20577 إصابة) وفي أوقيانيا 86 وفاة (7835 إصابة).

أعدّت هذه الحصيلة استناداً إلى بيانات جمعتها مكاتب وكالة فرانس برس من السلطات الوطنية المختصة وإلى معلومات منظمة الصحة العالمية.