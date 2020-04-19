فيديو صادم لصبي معلق بسلك كهرباء على علو 15 مترا!

أكدت السلطات المحلية في إندونيسيا حقيقة مقطع فيديو صادم لفتى معلق بسلك كهرباء على علو 15 مترا في الهواء.

وقالت السلطات إن الصبي الذي يدعى نادين، كان يلعب مع أصدقائه بجانب كبلات الجهد العالي، بعد ظهر يوم الخميس، في منطقة كوروج في تانجيرانج، بمدينة بانتين.

وأوضح رئيس الطوارئ والخدمات اللوجستية في وكالة تانجيرانج للتخفيف من الكوارث لوسائل الإعلام المحلية، أن الصبي لم يدرك أن الكبلات بصدد التثبيت، فأمسك بأحدها وهو ما زال على ارتفاع منخفض، ثم تم رفعه في الهواء وارتفع معه الصبي، 15 مترا فوق سطح الأرض.

ويظهر الصبي في الفيديو وهو يصرخ: “من فضلك، ليس لدي قبضة قوية. أريد أن أنزل”.

Yang punya anak kecil, anaknya jangan "dilepas" ya.. pic.twitter.com/zXcQGSLC7z — 😹😹😹 (@sushiaftergym) April 17, 2020

وسارع السكان للعثور على أشياء لينة ليهبط عليها مثل المراتب. وسقط في النهاية ثم نقل إلى المستشفى حيث أصيب بجروح طفيفة فقط.

واعتذر متحدث باسم فرع تانجيرانج من شركة الكهرباء المملوكة للدولة عن الحادث، ووعد بسياسات إشراف أكثر صرامة عندما يتم تركيب الأسلاك في المستقبل.

المصدر: RT