ممثلة لبنانية تطلق صرخة: بدي مصرياتي.. بدي آكل!

نشرت الممثلة كارمن لبس فيديو عبر حسابها على انستغرام اشتكت فيه من غلاء المعيشة وصرف سعر الدولار أمام الليرة بحسب سعره السابق 1500 ليرة في وقت يباع الدولار لدى الصرافة بأكثر من ذلك بكثير، معتبرة أن هذه العملية هي سرقة بحق المواطن اللبناني.

ووجهت لبس حديثها لجمعية المصارف في لبنان، وقالت: “بدي جزء من مصرياتي بدي آكل”، وحددت مبلغا حيث قالت إنها لن تأخذ أقل منه لأن سعر صرف الدولار من 2900 ليرة و3000 ليرة.

وأكدت لبس أنها تعاني من الأسعار الجنونية، مشيرة إلى أن سعر كيلو البصل وصل إلى 4 آلاف ليرة وكيلو الثوم بـ 12 ألف بعملة بلادها، مضيفة: “فيه سرقة مش طبيعية”.

واستنكرت لبس عدم اهتمام المسؤولين بمعاناة شعبهم، قائلة: “لا يسأل ولا يحزنون، وأنا أريد مصرياتي سلموني بطاطا لا تسلموني شعير”.

وتابعت: “رجعوا يعطوا 500 دولار كل 15 يوما مصروفنا”، متسائلة “كيف هذا الحكي غير معقول”، قائلة “إنها مضطرة ان تحول لأختها في فرنسا مصاري”.

وناشدت كارمن المسؤولين والمعنيين لحلّ أزمة الدولار التي يعاني منها جميع الذين يملكون حسابات بالدولار في المصارف.

ولاقى الفيديو تفاعلا واسعا بين المتابعين وجاءت أغلب التعليقات تؤيدها وتساندها في محنتها، فقال الفنان زين عمر: “‏‎‎‎‎‎‎‎‎صوتك هوي صوتي بكل كلمة قلتيها هيدي الثورة يللي بتشبه أفكاري الله يحميكي صوت ‎#كارمن_لبس يمثلني، صرختك هي الحقيقة”.

كما أيدتها إحدى المتابعات قائلة: “‏‎‎‎‎‎‎‎‎معك حق بكل كلمة عم تقوليها، و‏‎‎‎‎‎‎‎‎ربي يفك محنتك كارمن لبس ويفك محنة الشعب اللبناني”. وتابع آخر: “أ‎‎‎‎‎‎‎‎نا عم أسحب مصاري لبناني من حسابي الدولار على 1500، بدنا نحول مصاري على دبي اجار بيت من، ما قبلوأ ولا حتى درسوا الموضوع بدك كفي أو لا؟”.