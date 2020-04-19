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رئيس المختبر المتهم بنشر “كورونا” يرد على الاتهامات

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 27 ثانيةآخر تحديث : منذ 27 ثانية
رئيس المختبر المتهم بنشر “كورونا” يرد على الاتهامات
كل الوطن- نفى مدير مختبر علم الفيروسات، الموجود في مدينة ووهان الصينية، والمتهم بنشر فيروس كورونا، الاتهامات القائلة بأن الفيروس تم تصنيعه في المختبر، نافيا أي مسؤولية عن انتشار الوباء.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن يوان زيمينغ، مدير معهد علم الفيروسات في ووهان، بؤرة الوباء العالمي في وسط الصين، القول “من المستحيل أن يكون هذا الفيروس صادرا عنا”.

ويعتقد معظم العلماء أن فيروس كورونا الجديد انتقل على الأرجح إلى الإنسان من حيوان، وأشير بالاتهام في هذا الصدد إلى سوق في المدينة لبيع الحيوانات البرية الحية بهدف استهلاكها.

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لكن وجود معهد علم الفيروسات على مسافة كيلومترات قليلة من السوق يثير منذ بضعة أشهر تكهنات حول تسرب الفيروس من هذه المنشآت الحساسة.

وقال مدير المعهد “نعرف تماما أي نوع من الأبحاث تجري في المعهد وكيف يتم التعامل مع الفيروسات والعينات”.

وأضاف أنه من حيث موقع المعهد في ووهان “لا يمكن للناس إلا أن يقيموا رابطا”، منتقدا وسائل الإعلام التي “تحاول عمدا خداع الناس بتوجيه اتهامات “مبنية على مجرد تكهنات” بدون “أدلة”.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=379556

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