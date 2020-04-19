“استغرقت 42 ساعة”… تفاصيل مثيرة بشأن رحلة إجلاء سعوديين أمر بها الملك سلمان

كل الوطن- وكالات: كشف الطيار السعودي عبد المجيد الفرائضي قائد رحلة الخطوط الجوية السعودية إلى لوس أنجلوس والتي استغرقت 42 ساعة لإعادة المواطنين العالقين، تفاصيل الرحلة العالمية.

وقال الفرائضي، في مداخلة هاتفية عبر برنامج “ياهلا” المذاع على قناة “روتانا خليجية”، إن “رحلة إجلاء المواطنين من لوس أنجلوس أمر بها خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وتعتبر الرحلة واجب واطني وكانت بالفعل غير اعتيادية”، مؤكدا أنها “تعتبر من أطول الرحلات”.

وتابع أنه تم “العمل على هذه الرحلة في ظل أجواء غير طبيعية تخول سلطات الطيران تكييف القوانين تبعا لحالة الطوارئ والكوارث الطبيعية”، موضحا أن “الرحلة بدأت من جدة إلى لوس أنجلوس والعودة إلى جدة من خلال 4 كباتن طيران و35 من أطقم الضيافة، وأن الرحلة قادها 4 طيارين و4 طيارين مساعدين سعوديين”.

وأفاد الطيار السعودي بأنه “تم المكوث في مطار لوس أنجلوس ساعتين ونصف الساعة بسبب انتهاء الإجراءات والعودة مباشرة للمملكة”، لافتا إلى أن “الحالة العامة على وجوه المسافرين كانت كمن انقطعت بهم السبل، فقد انهمرت دموعهم بمجرد رؤية علم السعودية”.

​وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس السبت، تسجيل 1132 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” توزعت في مختلف المدن، لتشهد المملكة ارتفاعا حادا وغير مسبوق لعدد الإصابات المسجلة يوميا ويرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 8274 شخصا”.