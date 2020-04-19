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الكويت تبدأ عملية إجلاء واسعة لمواطنيها المتواجدين بالخارج

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 47 ثانيةآخر تحديث : منذ 47 ثانية
الكويت تبدأ عملية إجلاء واسعة لمواطنيها المتواجدين بالخارج

بدأت السلطات الكويتية، اليوم الأحد، عملية إجلاء واسعة لمواطنيها، الذين بقوا خارج البلاد بعد إغلاق الحدود والمطار، ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار وباء “كوفيد-19”.

وأكدت الإدارة العامة للطیران المدني الكویتیة أن إجلاء المواطنین الكویتیین عبر مطار الكویت الدولي یسیر بنجاح، وسط استعدادات تامة لاستقبال ھؤلاء العائدین من الخارج ضمن المرحلة الأولى التي بدأت الیوم الأحد وتستمر حتى یوم الثلاثاء المقبل.

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وقال رئیس فریق الخطة التشغیلیة لرحلات عودة المواطنین من الخارج، سعد العتیبي، لوكالة الأنباء الكویتیة (كونا)، على ھامش استقبال المواطنین العائدین إن “خطة عودة المواطنین من الخارج تأتي تنفیذا لتوجیھات صاحب السمو الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح، إذ سیتم خلال ھذه المرحلة تشغیل 75 رحلة من أصل 16 وجھة على مدار ثلاثة أیام”.

وأوضح أن ھذه المرحلة، وھي الأولى من خمس مراحل، تتضمن رحلات إلى الریاض وجدة والدمام وأبوظبي ودبي ومسقط والمنامة والدوحة والقاھرة والإسكندریة وعمّان ولندن وإسطنبول وأنقرة وباریس وجنیف.

المصدر: كونا

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=379575

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