“الأحوال المدنية”: خدماتنا عبر المنصة

بين المتحدث الرسمي للأحوال المدنية الأستاذ محمد الجاسر انه في ظل هذه الظروف ومع الحرص على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين ، فإن قرار وزارة الداخلية قد صدر بتمديد صلاحية بطاقة الهوية الوطنية للمواطنين والمواطنات المنتهية خلال فترة تعليق الحضور لمقرات العمل لمدة شهرين من تاريخ انتهاءها ويكون ذلك آليًا دون الحاجة لزيارة مكتب الاحوال المدنية .

وقال الجاسر : الاحوال تقدم عبر المنصة ، خدمة تسجيل المواليد والتي من خلالها يمكن للمواطن تسجيل مولوده وطباعة سجل الأسرة وشهادة الميلاد ، وطلبها عبر عنوانه الوطني من خلال البريد السعودي.

واضاف الجاسر يقول : ايضاً يمكن الاستفادة من الخدمات الإلكترونية بإصدار سجل الأسرة للزوج بعد توثيق الزواج إلكترونيًا من قبل وزارة العدل ، كما اتاحت الاحوال المدنية للأم السعودية طلب سجل أسرة مضاف به ابناءها السعوديين وإيصالها عبر عنوانها الوطني .

كما بين الجاسر أنه يمكن الاستفادة من بعض الخدمات إلكترونيا مثل الاستعلام عن صلاحية بطاقة الهوية الوطنية وأيضا التبليغ عن الوثائق المفقودة كما يمكن الاستفادة من خدمة بياناتي والتي تعتبر بديلا لاستخراج شريحة من الحاسب .