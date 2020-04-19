الكرملين يتوقع بداية “الذروة” لتفشي كورونا في روسيا

كل الوطن- وكالات- سبتونيك عربى: أعرب المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، عن أمله في أن ذروة تفشي وباء فيروس “كورونا” في روسيا ستبدأ الأسبوع المقبل.

وقال بيسكوف في حديث لبرنامج (موسكو-كرملين-بوتين) الذي يبث قناة “روسيا 1”: “هذا الأسبوع، كما ترون، عدد المرضى يتزايد كل يوم، وهذا يشير إلى أننا لم نصل للذروة بعد، وبالتالي، سننتظر الأسبوع المقبل”.

ونوه إلى أنه قد مرت ثلاثة أسابيع على الحجر الصحي، وتحدث بيسكوف في ذلك:

وبالتالي، هناك أمل في أن أولى مؤشرات بداية الذروة ستظهر الأسبوع المقبل.

وفي حديثه حول التدابير المقبلة، أكد بيسكوف أن القرارات حول مستقبل نظام مواجهة فيروس “كورونا” ستتخذ خلال الأسبوع المقبل.

“أعتقد أنه سيتم اتخاذ قرارات معينة حول النظام الذي سيطبق لاحقا”.