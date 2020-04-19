الكرملين يتوقع أن تصل روسيا إلى ذروة تفشي فيروس كورونا الأسبوع المقبل

كل الوطن- وكالات- نوفوستي : .قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن هناك أملا في أن يصل تفشي فيروس كورونا في روسيا إلى ذروته، الأسبوع المقبل.

وقال بيسكوف في حوار مع القناة الأولى الروسية، اليوم الأحد، إن أعداد المصابين بفيروس كورونا شهدت نسقا تصاعديا يوميا خلال الأسبوع الجاري، وهو يعني أن روسيا لم تصل بعد إلى ذروة تفشي هذا الوباء، معربا عن أمله في أن يصل تفشي الفيروس في روسيا إلى ذروته الأسبوع المقبل.

وسجلت روسيا حصيلة يومية في أعداد المصابين خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بلغت 6060 مصابا جديدا بفيروس كورونا “كوفيد-19″، و48 حالة وفاة.

وارتفعت بذلك حصيلة المصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء روسيا إلى 42853 مصابا، ووصلت حالات الوفاة إلى 361 حالة.

المصدر: نوفوستي