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وفاة أصغر ضحايا كورونا في إسرائيل

كل الوطن - فريق التحرير
2020-04-19T15:15:42+03:00
2020-04-19T17:18:31+03:00
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ ساعتينآخر تحديث : منذ ساعتين
وفاة أصغر ضحايا كورونا في إسرائيل

توفيت قبل ظهر اليوم الأحد، إسرائيلية مصابة بكورونا تبلغ من العمر 29 عاما، وهي تعد أصغر ضحايا الوباء في إسرائيل حتى الآن.

وأفادت مراسلتنا بأن إسرائيلية مصابة بكورونا تبلغ من العمر 29 عام توفيت اليوم في مستشفى هداسا عين كارم، مشيرة إلى أنها تعتبر أصغر ضحية لكورونا في إسرائيل.

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وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية أعلنت صباح اليوم أن حصيلة ضحايا فيروس كورونا بلغت 171 حالة وفاة، بعد تسجيل 6 وفيات جديدة ناجمة عن الوباء.

في غضون ذلك، ارتفع إجمالي عدد الإصابات بكورونا في إسرائيل خلال آخر 24 ساعة بـ158 حالة جديدة، ووصل إلى 13362.

المصدر: RT

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=379608

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