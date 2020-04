تشريع”زواج الزووم” في نيويورك مع استمرار انتشار “كورونا”

أصدر حاكم نيويورك أندرو كومو أمرا تنفيذيا يسمح للمقيمين بالولاية بالحصول على تراخيص الزواج عن بُعد، والسماح بأداء مراسم عقد القران عبر الفيديو بسبب فيروس كورونا.

ووفقا لصحيفة “سي إن بي سي” الأمريكية، فإن “كومو” قال في إفادته الصحفية اليومية بشأن جائحة كورونا: “لا يوجد الآن أي عذر عندما يطرح السؤال بشأن الزواج”، وأضاف: “يمكنك القيام بذلك عن طريق برنامج زووم”.

وأضاف “معدل الزواج ينخفض، ومعدل الطلاق آخذ في الارتفاع. ماذا نفعل بخصوص مكاتب الزواج؟ لماذا لم يفكر أحد في ذلك؟”.

من جانبها، قالت ميليسا ديروسا، سكرتيرة المحافظ، “لقد فكرنا في الأمر بالفعل”.

NEW: I am issuing an Executive Order allowing New Yorkers to obtain a marriage license remotely and allowing clerks to perform ceremonies via video conference.