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بدء اجتماع وزراء الصحة في دول مجموعة العشرين الذي تستضيفه السعودية

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 34 ثانيةآخر تحديث : منذ 34 ثانية
بدء اجتماع وزراء الصحة في دول مجموعة العشرين الذي تستضيفه السعودية

أعلن التلفزيون الرسمي السعودي، اليوم الأحد، عن بدء أعمال الاجتماع الافتراضي لوزراء الصحة في مجموعة العشرين الذي تستضيفه السعودية.

وكان وزراء مالية مجموعة العشرين قد أكدوا في بيان مشترك، يوم الأربعاء الماضي، أن دول المجموعة وعدت باتخاذ جميع الإجراءات لمنع التأثير الطويل لوباء كورونا على الاقتصاد العالمي.

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وجاء في نص البيان: “نؤكد من جديد التزامنا باستخدام جميع الأدوات المتاحة للحماية من المخاطر السلبية، واستعادة الاقتصاد بسرعة وتحقيق نمو متوازن وشامل ومستدام، مع الاستمرار في الاستجابة للتحديات العالمية. بصفتنا أعضاء في مجموعة العشرين، سنتخذ الإجراءات والالتزامات لضمان نمو قوي للاقتصاد ومستدام ومتوازن وشامل، مع الاعتراف بأن التعاون الدولي هو المفتاح لضمان الانتعاش”.

وتابع البيان:”نحن ندرك أن السيطرة على انتشار مرض كوفيد-19 يعتبر أداة رئيسية في تقليل الصدمات الاقتصادية، مما يسمح باستعادة الثقة واستئناف العمليات التجارية بالكامل”.

كما شدد الوزراء على أهمية تبادل أحدث المعلومات والخبرات بشأن مكافحة مرض “كوفيد – 19″، لتقليل الآثار السلبية، فضلا عن مخاطر انتشار موجة ثانوية من العدوى بفيروس كورونا.

سبوتنيك

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=379614

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