“الصحة السعودية”: 1088 إصابة جديدة بـ”كورونا”.. والحصيلة ترتفع إلى 9362 حالة

كل الوطن – الرياض

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي اليومي لمستجدات فيروس كورونا في المملكة عن تسجيل 1088 إصابة جديدة بالفيروس اليوم الأحد ليصل إجمالي الإصابات إلى 9362 حالة، وعدد الحالات النشطة 7867حالات منها 93 في حالة حرجة.

وأشار إلى تعافي 69 حالة ليصل إجمالي الحالات المتعافية من كورونا في المملكة إلى 1398وتسجيل خمس وفيات جديدة ليصل إجمالي حالات الوفاة بفايروس كورونا بالمملكة (97) حالة.

وأوضح د. العبدالعالي أن 892 حالة تم اكتشافها من خلال المسح النشط وشكلت 82% من الحالات المعلنة اليوم، وأن 17% من الإصابات الجديدة لسعوديين و83% لغير سعوديين.