الصين تُعدل حصيلة ضحايا كورونا وتضيف 1290 وفاة

واس – بكين: عدلت السلطات المحلية في مدينة ووهان الصينية التي بدأ فيها انتشار فيروس كورونا المستجد أرقام الضحايا نتيجة الإصابة بالمرض، وأضافت 1290 حالة وفاة ليصبح العدد الإجمالي للوفيات في المدينة 4 آلاف حالة وفاة.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية «شينخوا» عن المسؤولين المحليين في مدينة ووهان قولهم إن عدم دقة التقارير الأولية حول عدد الضحايا يعود إلى الضغوط الواقعة على السلطات الصحية في الأيام الأولى للأزمة التي أدت إلى التأخر في

الإعلان عن الأرقام الحقيقية، أو الإعلان عن أرقام غير دقيقة، بالإضافة إلى أن بعض المرضى ماتوا في بيوتهم ولم تتوافر تقارير عن حالاتهم. وذكرت السلطات الصينية أن إجمالي عدد الإصابات في مدينة ووهان، بلغ 50 ألفًا

و333 حالة إصابة. وبلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في عموم الصين 82 ألفًا و692 حالة إصابة، بينما وصل عدد الوفيات إلى 4 آلاف و632 شخصًا.