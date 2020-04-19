منظمة الصحة العالمية تصدر بياناً هاماً بشأن صيام رمضان في زمن “كورونا”

أصدرت منظمة الصحة العالمية بياناً هاماً تضمن عدداً من التوصيات والإرشادات المتعلقة بصيام شهر رمضان المبارك، في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا في جميع دول العالم .

ونشر المكتب الإقليمي بالشرق الأوسط لمنظمة الصحة العالمية، بيانا عبر موقعه الإلكتروني أمس السبت، أكد فيه أن صوم رمضان للمسلمون الأصحاء البالغون، يوميًا من الفجر وحتى غروب الشمس، ويتناولون وجبتين: وجبة الإفطار، ووجبة السحور قبل الفجر، له أدلة علمية على آثاره الإيجابية على الصحة.

ودعا البيان إلى الحرص خلال شهر رمضان على شرب كمية كبيرة من الماء وتناول الأطعمة الغنية بالمياه، والإكثار من شرب المياه بين وجبتي الإفطار والسحور.

وأكد على أن معدلات تعرّق الجسم مع ارتفاع درجات الحرارة المرتفعة تزيد، لذا من الضروري شرب السوائل لتعويض ما يفقده الجسم أثناء ساعات النهار (ما لا يقل عن 10 أكواب).

كما أكد البيان على ضرورة تجنب تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي والمشروبات الغازية، لأن الكافيين قد يسبب كثرة التبول، مما قد يؤدي إلى الإصابة بالجفاف.

أشار إلى إن شهر رمضان يأتي هذا العام في أجواء حارة، ويمتد الصيام لساعات طويلة، حيث تصل مدة الصيام في المتوسط إلى 15 و 16 ساعة يومياً.

وأكد البيان على ضرورة التواجد في مكان مُظلل وجيد التهوية خلال ساعات الظهيرة، وتجنب التعرض لأشعة الشمس.

كما أكد على ضرورة تناول وجبة إفطار صحية ومتوازنة لتعويض مستويات الطاقة لدى الأشخاص، حيث يُعتبر الإفطار على 3 تمرات من الطرق التقليدية والصحية لبدء وجبة الإفطار، لأن التمر غني بالألياف.

كما نصحت منظمة الصحة العالمية بتناول اللحوم الخالية من الدهون والدجاج بدون جلد والأسماك سواء كانت مشوية أو مطهوة في الفرن للحصول على حصة جيدة من البروتين الصحي. بالإضافة إلى تجنب الأطعمة المقلية أو المُصنعة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون أو السكر.

ووجهت المنظمة عدداً من لنصائح خلال شهر رمضان:

أمثلة على وجبة الإفطار

حساء خضروات طازج (وليس مسحوق الحساء الجاهز)

سلطة خضراء أو أي خضروات أخرى من اختيارك

خضروات محشوة (كوسا/باذنجان/ورق عنب)

صدور دجاج مطهوة في الفرن

اشرب كمية كبيرة من الماء؛ ويمكنك إضافة شرائح الليمون وأوراق النعناع لتحسين الطعم.

أمثلة على وجبة السحور

قطعتان من الخبز

بيضة مخفوقة بالخضروات أو بيضة مسلوقة جيدًا

خضروات مقطعة (نوعان من الخضروات)

لبنة أو جبن مضاف إليه زعتر وزيت الزيتون

شاي أعشاب

ولا تنس أن تشرب كمية كافية من الماء.

الصيام لمرضى السكّري وفرط ضغط الدم‬‬

يُنصح المرضى المصابون بداء السكّري من النوع 1 عمومًا بعدم الصيام. بينما قد يستطيع المرضى المصابون بداء السكري من النوع 2 أو فرط ضغط الدم الصيام طالما كانت حالتهم الصحية تحت السيطرة، إما عن طريق النظام الغذائي أو الدواء. ولكن، يُنصح هؤلاء المرضى قبل الصيام باستشارة الطبيب أو خبير التغذية للحصول على المشورة الطبية الملائمة لحالتهم الصحية.

الصيام أثناء الحمل والرضاعة

ينبغي على الحوامل والمرضعات استشارة الطبيب بشأن الصيام.

وكالات