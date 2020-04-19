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النائب العام الكويتي يأمر بإيقاف إعلامية …بتهمة الإساءة للقوات المسلحة

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 23 ثانيةآخر تحديث : منذ 23 ثانية
النائب العام الكويتي يأمر بإيقاف إعلامية …بتهمة الإساءة للقوات المسلحة
كل الوطن- صحيفة القبس  : أصدر النائب العام الكويتي، المستشار ضرار العسعوسي، مساء اليوم الأحد، قرارا بإيقاف الإعلامية داليا بدران.

ونقلت  “القبس”، مساء اليوم الأحد، عن مصدر مطلع، أن النائب العام الكويتي أمر بحجز المذيعة في تلفزيون الكويت، داليا بدران، لاستكمال التحقيقات معها في القضية المرفوعة من وزارة الداخلية.

وقال المصدر للصحيفة، إن النيابة العامة وجهت للمذيعة تهمة الإساءة للكويت والقوات المسلحة، على أن يتم استكمال التحقيقات معها غدا.

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ويشار إلى أن الإدارة العامة للمباحث الجنائية الكويتية أحالت قضية بدران قبل عدة أيام إلى النيابة العامة، للتحقيق معها بعد تقديم بلاغ ضدها بتهمة “زعزعة الأمن الداخلي، وإثارة الفوضى والفتنة، والتحريض على مؤسسات الدولة والاستقواء بالخارج”.

وكانت سيدة الأعمال الشهيرة، المذيعة داليا بدران، قد أثارت استياء الكويتيين خلال تغريدات منسوبة إليها، تم وصفها بـ”المثيرة للفتنة والفوضى” مما دفع عددا من المحامين الكويتيين لتقديم شكاوى ضدها للمطالبة بمحاسبتها.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=379662

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