مصر تسجل رقما قياسيا في الإصابات والوفيات بكورونا

كل الوطن- ارتى – وكالات: سجلت مصر رقما قياسيا جديدا في الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا بـ 188 إصابة و19 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكدت وزارة الصحة والسكان المصرية ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 701، وخروجهم من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد خروج 55 من المصابين، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأوضح خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 980 حالة، من ضمنهم الـ 701 متعافيا.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، السبت، هو 3032 حالة من ضمنهم 701 تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و224 حالة وفاة.