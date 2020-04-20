أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 112 إصابة و15 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية في تراجع لافت لكلا المعدلين على أساس يومي مقارنة مع الإحصائية السابقة.

وأفاد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية، خالد مجاهد، في مؤتمر صحفي عقده مساء الأحد، بتسجيل 112 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، بينهم شخص أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأوضح مجاهد أن الحصيلة العامة للمصابين المسجلين بفيروس كورونا في مصر بلغت حتى الآن مستوى 3144 حالة.

وتشير الحصيلة الجديدة إلى تراجع ملموس في عدد الإصابات اليومية مقارنة مع اليوم السابق، حيث بلغ هذا المعدل في إحصائية السبت رقما قياسيا بـ188 حالة.

وذكر المسؤول الصحي المصري أن عدد الوفيات بالمرض ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بـ15 حالة جديدة ووصل إلى مستوى 239، بينما بلغ هذا المعدل اليومي السبت 18 شخصا.

كما أفاد بخروج 31 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 732 حالة حتى اليوم.

وأضاف أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية ارتفع إلى 1001 حالة.

المصدر: RT