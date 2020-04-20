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مؤشرات إيجابية في الكويت وعمان بخصوص المتعافين من كورونا

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 56 ثانيةآخر تحديث : منذ 56 ثانية
مؤشرات إيجابية في الكويت وعمان بخصوص المتعافين من كورونا

أظهرت الأرقام الجديدة المعلن عنها اليوم الاثنين في كل من الكويت وسلطنة عمان مؤشرات إيجابية بخصوص عدد المتعافين من فيروس كورونا في البلدين.

وأعلن وزیر الصحة الكویتي، باسل الصباح، عن شفاء 62 حالة من المصابین بفیروس كورونا، لیرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 367 حالة.

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وقال الصباح إن التحالیل والفحوص المخبریة والإشعاعیة أثبتت شفاء تلك الحالات من الفيروس، وسیتم نقل المتعافين إلى الجناح التأھیلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابین بالفیروس، تمھیدا لخروجھم من المستشفى خلال الیومین المقبلین.

ويبلغ إجمالي عدد الإصابات بكورونا في الكويت 1975 إصابة، وسجلت هناك 7 حالات وفاة.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان عن تسجيل 144 إصابة جديدة بفيروس كورونا، 58 حالة لمواطنين عمانيين، و86 لغير عمانيين.

وبذلك يصبح العدد الكلي لحالات الإصابة المسجلة في السلطنة 1410 وعدد الوفيات 7، وعدد المتعافين 238 شخصا.

المصدر: كونا + وكالة الأنباء العمانية

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=379708

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