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الكويت.. 200 إصابة بفيروس كورونا في 3 عمارات والسلطات تعزلها بالكامل

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 44 ثانيةآخر تحديث : منذ 44 ثانية
الكويت.. 200 إصابة بفيروس كورونا في 3 عمارات والسلطات تعزلها بالكامل

قامت وزارة الصحة الكويتية بفرض حجر إلزامي منزلي على سكان 3 عمارات بمنطقة المهبولة، بعد تصنيفها بعمارات موبوءة، نظرا للاشتباه “بمئات حالات الإصابة بفيروس كورونا فيها”.

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وقال مصدر صحي لصحيفة “الأنباء” الكويتية: تم عمل حجر كلي على كافة المقيمين بالعمارات الثلاث في تلك المنطقة”، منوها بوجود أكثر من 200 حالة مؤكدة مصابة بالفيروس في المباني الثلاثة.

وقامت الجهات المعنية بتزويد السكان بالوجبات الغذائية والاحتياجات الضرورية.

ويبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في الكويت 1975 إصابة، وسجلت هناك 7 حالات وفاة.

المصدر: الأنباء الكويتية

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=379711

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