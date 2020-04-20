فيصل الفايق: فروقات “أرامكو” الشهرية (OSP) ليست حرب أسعار

يستخدم الإعلام النفطي العالمي مصطلح “حرب أسعار” للتقليل من جهود المملكة لتوازن اسواق النفط واستقرار الاقتصاد العالمي، بينما حققت المملكة نجاحاً جديداً بأكبر اتفاقية لخفض الإنتاج في التاريخ، والتي ستبدا في التأثير على السوق فور الإنتهاء من تحميل براميل شهر أبريل والبدء في تحميل براميل شهر مايو حيث تبدأ فعاليتها.

مصطلح “حرب الأسعار” بحد ذاته مُضلّل لأن انخفاض الأسعار مؤخراً جاء من جرّاء انخفاض الطلب على النفط بعد التباعد الاجتماعي ومنع التجول الذي يحتجز نحو نصف سكان العالم، أما انخفاض تسعيرة فروقات “ارامكو” الشهرية على مدى شهرين متتاليين فجاءت بناء على ضعف الطلب الغير المسبوق.

على الرغم من أن المملكة العربية السعودية هي أكبر مُصدّر للنفط في العالم وحصلت بجدارة على ثقة اسواق النفط العالمية بجهود حثيثة لإستقرار الاقتصاد العالمي بدورها الريادي والمحوري لتوازن السوق، إلا أن أسعار الخام السعودي لا تزال مرتبطة بتسعيرة المعايير الدولية (International Benchmarks) وليس لدى المملكة حتى الآن بورصة للتداولات النفطية.

* المملكة تتبع النفط القياسي العالمي وتكون بذلك (Price Taker) وليست واضعة للأسعار (Price Sitter)، بينما إنتاجها من النفط العربي الخفيف وحده يفوق بكثير إنتاج النفوط القياسية العالمية كلها مجتمعة (الإنتاج الفعلي وليس الورقي في أسواق المضاربة)، ولو أن السعودية أرادت التحكّم في أسعار النفط لفعلت ذلك، حيث تمتلك كل الإمكانات، وتستطيع الإستثمار في المضاربات المالية النفطية على إمكاناتها في انشطة المصب بإنشاء أسواق مضاربات للنفط أقوى وأكثر شفافية من أسواق مضاربات النفط العالمية الحالية، التي لا تمثّل الواقع الحقيقي الملموس لبراميل النفط المُضاربة (Paper Market vs. Physical Market).

* الفروقات الشهرية السعرية التي تصدرها ارامكو السعودية (OSP) بسيطة جداً – تُطرح من او تضاف الى النفوط القياسية العالمية التي تتبعها المملكة في التسعيرة بداية كل شهر ميلادي ومن ثم تتبعها شركات النفط الوطنية الأخرى في الخليج العربي، التي تتبع هذه التسعيرة كمرتكز لضبط فروقات أسعار نفطها كل شهر. آلية التسعير هذه تُجرى بتحليل رقمي دقيق جداً لا يمكن أن يشكّك فيه أحد، لذلك حازت هذه التسعيرة على ثقة عالية عالمياً بل أصبحت هي المرجع والمرتكز لجميع فروقات النفط المنتج في الخليج العربي.