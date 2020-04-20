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ارتفاع عدد حالات التعافي من كورونا في البحرين إلى 769

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : منذ دقيقتين
ارتفاع عدد حالات التعافي من كورونا في البحرين إلى 769

أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن تعافي 7 حالات إضافية من فيروس كورونا COVID-19 وبذلك يصبح العدد الإجمالي للحالات المتعافية في البحرين 769 حالة حتى الآن.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=379731

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