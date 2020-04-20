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مقاتلة روسية تعترض طائرة أمريكية اقتربت من قاعدة حميميم

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
مقاتلة روسية تعترض طائرة أمريكية اقتربت من قاعدة حميميم

كل الوطن- نوفوستى : أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن مقاتلة تابعة لها أقلعت من قاعدة حميميم في سوريا لاعتراض هدف جوي كان يتجه نحو القاعدة، وتبين أنه طائرة تابعة للقوات الأمريكية.

وأوضحت الوزارة في بيان أن الرادارات الروسية التي تشرف على مراقبة المجال الجوي فوق المياه المحايدة للبحر المتوسط كشفت هدفا جويا كان يحلق باتجاه منشآت عسكرية روسية في سوريا.

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وأضافت أنه لتحديد هوية الهدف أقلعت مقاتلة تابعة لسلاح الجو الروسي من قاعدة حميميم في سوريا، وقد تمكن الطيار الروسي من تحديد رقم الطائرة التي تبين أنها أمريكية ورافقها حتى خروجها من المنطقة.

وأكدت وزارة الدفاع أن جميع الرحلات الجوية للقوات الجوفضائية الروسية تجري وفقا للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=379735

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