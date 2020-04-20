علم المملكة يضيء جبل “ماترهورن” في سويسرا

وقالت هيئة السياحة السويسرية في سلسلة تغريدات على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ناشرة صورا لأعلام ورايات دولية من ضمنها أعلام دول الخليج أبرزها المملكة: “أضاء أعلام دولة الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية والبحرين على جبل ماترهورن السويسري المميز كعلامة أمل وتضامن. معاً نقف أقوياء وسوف نتغلّب على هذه الأزمة”.