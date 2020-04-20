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علم المملكة يضيء جبل “ماترهورن” في سويسرا

كل الوطن- فريق التحرير
2020-04-20T15:51:32+03:00
2020-04-20T16:08:34+03:00
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 17 دقيقةآخر تحديث : منذ 17 دقيقة
علم المملكة يضيء جبل “ماترهورن” في سويسرا

كل الوطن= وكالات: أضاء علم المملكة العربية السعودية جبل “ماترهورن” في سويسرا، كعلامة لتضامنها مع الجهود الدولية في التصدي لفيروس كورونا الجديد “كوفيد-19”.

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وقالت هيئة السياحة السويسرية في سلسلة تغريدات على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ناشرة صورا لأعلام ورايات دولية من ضمنها أعلام دول الخليج أبرزها المملكة: “أضاء أعلام دولة الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية والبحرين على جبل ماترهورن السويسري المميز كعلامة أمل وتضامن. معاً نقف أقوياء وسوف نتغلّب على هذه الأزمة”.

وتجدر الإشارة أنه وفقاً لمجلس الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي فإن عدد الإصابات في الدول الأعضاء بلغ 24.288 ألف إصابة حتى الساعة الـ11 من مساء السبت، ملقيا الضوء في الوقت ذاته على ارتفاع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=379740

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