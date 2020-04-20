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في زمن “كورونا”.. سرقة 50 ألف كمامة في ألمانيا

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 30 ثانيةآخر تحديث : منذ 30 ثانية
في زمن “كورونا”.. سرقة 50 ألف كمامة في ألمانيا

أعلنت الشرطة في مدينة كولونيا الألمانية، اليوم، أن لصوصاً سرقوا 50 ألف قناع لحماية الجهاز التنفسي (كمامة) من مخزن تابع لمستشفيات في المدينة الواقعة غربي ألمانيا بحسب وكالة الانباء الألمانية (د ب أ) وأوضحت الشرطة أن موظفة لاحظت سرقة الكمامات.

وأمرت لجنة متابعة أزمة فيروس كورونا التابعة لسلطات مدينة كولونيا بمراجعة كل مخزون الكمامات في مستشفيات المدينة إذ أن هناك طلبا ملحا على هذه الكمامات في ظل مرض الالتهاب الرئوي الجديد، كما أمرت بتوفير حماية أفضل لهذا المخزون من السرقة.

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وقالت متحدثة باسم المستشفياتإن هذا “نوع جديد من السرقات، فنحن نتحدث هنا عن أشياء جرت العادة أن تتراوح قيمتها في نطاق السنت، لكن يبدو أن هناك سوقا لهذه الأشياء حاليا”. واستبعدت المتحدثة حدوث أزمة في الكمامات داخل المستشفيات بسبب هذه السرقة. وسجلت المانيا اكثر من 6600حالة إصابة و16حالة وفاة جراء فيروس كورنا.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=379744

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