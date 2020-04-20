بوتين: نجحنا في إبطاء تفشي وباء كورونا في البلاد لكن الذروة لا تزال في الأمام

كل الوطن- ار تى : أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين أنه تسنى إبطاء تفشي فيروس كورونا في روسيا في مرحلته الأولى، لكنه حذر من أن الوباء لم يصل إلى ذروته بعد.

وقال بوتين خلال اجتماع عقده اليوم الاثنين مع علماء في علم الفيروسات ومسؤولين حكوميين: “بشكل عام نظهر القدرة على التعامل مع الوباء في مرحلته الأولى، لكن ذلك يجب ألا يدفعنا للطمأنينة”.

وأضاف: “كما يرى الأخصائيون، أنتم وزملاؤكم، لا تزال ذروة الإصابات متقدمة، ويجب علينا عمل كل ما بوسعنا لتخفيف حدة هذه الذروة واختصار فترة تجاوز مايسمى بـ “الهضبة” عندما يتم رصد أكبر عدد من الإصابات الجديدة”.

وأشار بوتين إلى أن “الوضع لا يزال صعبا وأن تفشي الوباء مستمر، وأن عدد المصابين في تزايد “، مضيفا أن الإصابات سجلت في كافة المناطق الروسية الـ85، وإن كانت بعضها لم تشهد سوى حالات معدودة حتى الآن.

ودعا بوتين إلى تعميم التجارب الناجحة لدى بعض المناطق في احتواء الجائحة، على باقي أراضي البلاد.

وأكد بوتين استعداد الحكومة لرصد موارد إضافية لتمويل إنتاج لقاح ضد كورونا، إن لزم الأمر.