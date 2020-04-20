وزراء البيئة في “مجموعة العشرين” يعقدون اجتماعاً افتراضياً.. غداً

من المقرر أن يعقد وزراء البيئة في مجموعة العشرين اجتماعاً افتراضياً غداً في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت مكة المكرمة برئاسة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي المهندس عبد الرحمن عبد المحسن الفضلي ووكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة الحيوانية الدكتور حمد البطشان .

وسيضم الاجتماع الاجتماع وزراء الزراعة من دول مجموعة العشرين والدول المستضافة ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية و يهدف الاجتماع إلى مواصلة المناقشات واتخاذ إجراءات عاجلة لازمة للتعامل مع التحدي العالمي الذي تفرضه جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على الأمن الغذائي بالإضافة إلى تنفيذ التزامات القمة الافتراضية لقادة مجموعة العشرين التي عقدت في 26 مارس 2020.