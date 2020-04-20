وزير الصحة: نتوقع استمرار تزايد الإصابات بكورونا في المملكة

كل الوطن – الرياض

أوضح وزير الصحة د. توفيق الربيعة أن وباء كورونا خطير، وانتشاره في العالم كبير وتخطى حاجز الـمليونين والنصف ونتوقع استمرار تزايد الإصابات بالمملكة في الأيام المقبلة.

وقال في كلمة حول مستجدات أزمة فيروس كورونا في المملكة “ذكرت أننا قد نصل إلى أكثر من 10 آلاف إصابة بفيروس كورونا وقد تجاوزنا هذا الرقم مع حالات اليوم.

وأضاف: التزامنا بالتعليمات سيقودنا إلى بر الأمان و كلنا مسؤول في هذه المرحلة ويجب أن نطبق التباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس كورونا.

ونوه الربيعة إلى أن المسح النشط ساهم في تقصي حالات الإصابة بكورونا وهذا يساعد على السيطرة على الوباء، مؤكداً على أن 47 مليار ريال تم تقديمها لوزارة الصحة لمواجهة كورونا، كما نوه إلى أن شهر رمضان تكثر فيه الأنشطة الاجتماعية، ونأمل أن يكون هذا الشهر في هذا العام مختلف، جراء الالتزام بالاحترازات والتباعد الاجتماعي.