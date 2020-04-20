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الولايات المتحدة.. 1590 وفاة بكورونا ترفع الحصيلة إلى 40 ألفا و690

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 7 ثوانيآخر تحديث : منذ 7 ثواني
الولايات المتحدة.. 1590 وفاة بكورونا ترفع الحصيلة إلى 40 ألفا و690

الولايات المتحدة و”كورونا”..1590 وفاة جديدة ترفع الحصيلة الى 40 الفًا و690

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=379792

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