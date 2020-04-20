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الصحة السعودية توجّه 6 نصائح أثناء الحجر المنزلي للوقاية من كورونا!

كل الوطن - فريق التحرير
2020-04-20T23:33:20+03:00
2020-04-20T23:45:48+03:00
الصحة والجمال
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 13 دقيقةآخر تحديث : منذ 13 دقيقة
الصحة السعودية توجّه 6 نصائح أثناء الحجر المنزلي للوقاية من كورونا!

تماشياً مع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، فقد وجهت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، في انفوجراف توعوي، مجموعة من النصائح المهمة أثناء الحجر المنزلي للوقاية من “كورونا” المستجد.

وتضمنت نصائح وزارة الصحة، الأتي:

-1 فتح النوافذ والحرص على وجود تهوية جيدة باستمرار.
-2 التأكد دائما من تعقيم الأسطح كثيرة الاستخدام مثل مقابض الأبواب.
-3 لا تخالط أحداً واعتذر عن استقبال الزيارات.
-4 لا تشارك أدوات الطعام مع الآخرين ويمكنك استخدام صحون ورقية مرة واحدة.
-5 اجعل تواصلك مع الناس عن بعد عبر الهواتف والتطبيقات.
-6 لا تشارك الأدوات الشخصية وعقمها باستمرار.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=379819

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