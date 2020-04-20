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السديس: إقامة صلاة التراويح في الحرمين بلا مصلين

كل الوطن - فريق التحرير
دين ودنيامحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 37 ثانيةآخر تحديث : منذ 37 ثانية
السديس: إقامة صلاة التراويح في الحرمين بلا مصلين

كل الوطن – الرياض

كشف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن السديس عن خطة الرئاسة لصلاة التراويح في المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح السديس أن صلاة التراويح ستقام في المسجد الحرام، وستكون خمس تسليمات فقط (10 ركعات).

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وأضاف أن تعليق دخول المصلين للمسجد الحرام سيظل مستمراً خلال شهر رمضان المبارك.

وأفاد رئيس شؤون الحرمين بأن الحضور خلال شهر رمضان في الصلوات الخمس وصلوات التراويح سيقتصر على موظفي الرئاسة والعمال الذين يتولون تعقيم المسجد الحرام.

وزاد بأن دعاء القنوت في صلاة التراويح سيقتصر على الابتهال والالتجاء إلى الله تعالى أن يكشف هذه الجائحة ويرفع الوباء.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده السديس عن بعد بمشاركة عدد من الصحفيين والمراسلين من عدة صحف ومواقع إخبارية.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=379834

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