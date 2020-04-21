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فيديو.. ألمانيا تبدأ تدريجيا مرحلة الخروج من الحجر الصحي إثر “سيطرتها” على وباء كورونا

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
فيديو.. ألمانيا تبدأ تدريجيا مرحلة الخروج من الحجر الصحي إثر “سيطرتها” على وباء كورونا

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=379849

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