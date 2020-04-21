أنباء عن موت زعيم كوريا الشمالية دماغيا.. سيول تنفي

تضاربت الأنباء، الثلاثاء، حول الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية، كيم يونغ أون، ففي حين أكد مسؤولون أميركيون أنه في حالة حرجة، نفت كوريا الجنوبية الأمر.

في التفاصيل، أفاد مسؤولون في الاستخبارات الأميركية أن زعيم كوريا الشمالية، كيم يونغ أون، في حالة حية خطيرة جداً بعد خضوعه لعملية جراحية. وبحسب سي إن إن الأميركية فإن الولايات المتحدة تراقب المعلومات الاستخباراتية التي تفيد بأن الزعيم الكوري الشمالي في خطر شديد إثر الجراحة، وفقاً لمسؤول أميركي

ولم تقدم المصادر الاستخباراتية أي إضافات حول وضعه الصحي ومحل إقامته. في حين نقلت قناة NBC الأميركية عن مصدرين قولهما إن الزعيم الكوري في حالة حرجة جداً، وقد دخل في غيبوبة إثر عملية في القلب.

أما شبكة بلومبيرغ فأفادت بأن الولايات المتحدة تدرس خيارات توريث الحكم في كوريا الشمالية بعد تردي صحة كيم، مرجحة أن تكون شقيقته الأوفر حظاً بتولي الحكم. إلى ذلك، أشارت تقارير أميركية أخرى إلى أن كيم توفي دماغياً

العربية.نت